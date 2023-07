F1 | Charles Leclerc | “Aggiornamenti anticipati di diverse settimane Ora guido meglio”

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) Sorride, ma non stappa certamente lo champagne, dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato del Red Bull Ring il portacolori della Ferrari in un colpo solo si è messo alle spalle la deludente Sprint Race di ieri e, soprattutto, è tornato sul podio, come non gli accadeva dalla gara di Baku. Partito dalla seconda posizione, il monegasco si è confermato nella medesima posizione. Davanti Max Verstappen ha fatto corsa a sé con un margine di vantaggio clamoroso nei confronti di tutti. Il pilota nativo di Montecarlo, invece, ha gestito bene la sua prova inanellando una bella serie di tempi. Ha cercato in avvio di superare l’olandese, ma contro un rivale simile non c’è davvero nulla da fare. Al termine della gara tra i monti della Stiria, ...