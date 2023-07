F 1 | GP Austria - Verstappen domina | Leclerc è secondo

(Di domenica 2 luglio 2023) Maxè iltore assoluto del Gran Premio d'e regala la centunesima vittoria della storia alla Red Bull Racing, sul circuito di casa. L'olandese non ha avuto rivali e, sul finale, si è anche voluto fermare ai box - forte del suo vantaggio - per montare gomme fresche e agguantare anche il punto aggiuntivo del giro più veloce.posto per Charles, al miglior piazzamento stagionale con la sua Ferrari: nonostante le difficoltà incontrate ieri, il monegasco è riuscito a tenere un buon passo e chiudere davanti all'altra Red Bull, quella di Sergio Perez. Così in Top 10. Carlos Sainz ha corso con il coltello tra i denti oggi e ha regalato al pubblico un gran bel duello contro la Red Bull di Sergio Perez. L'unica leggerezza dello spagnolo è stata superare ripetutamente i ...

La classifica d'arrivo del Gp d'cambia. Tutta colpa dei track limits: l' Aston Martin ha presentato un reclamo, che la Fia ...secondo posto dietro soltanto al campione del mondo MaxLa Ferrari c'è e anche Leclerc è tornato. Conta più il 2° posto di Charles " podio numero 800 per Maranello - che il fatto, scontato, che a vincere insia Max: per l'olandese successo numero 42 in carriera, 7° dell'anno, 5° di fila e 4° nel catino arancione del Red Bull Ring della sua azienda. Nella classifica mondiale è il ..."E' stato bello vedere la Ferrari battagliare con la Red Bull qui in- prosegue Elkann ai ... 'Se facciamo il paragone con Maxci sono passi avanti da fare ma dopo Montreal è la ...

F1 Austria, Verstappen trionfa su Leclerc e Perez. Ottimo Sainz 4° La Gazzetta dello Sport

Nel mare magnum dettato dal “caos” track limits, il Gran Premio d’Austria ha portato due certezze in dono ai sostenitori della Formula 1 in giro per il globo.Finalmente Ferrari. Verrebbe da dire. Perché è in prima fila, perché brilla sabato nella Sprint Race con Carlos Sainz, e ancora di più convince nel GP vero, quello che conta, conquistando la piazza d' ...