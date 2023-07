Ex Professionista Francesco Failli Abbandona il Mountain Bike a Santa Croce sull' Arno

(Di domenica 2 luglio 2023), exdi, ha deciso dire l'attività dopo 9 anni di successi e 40 vittorie. Una scelta sofferta ma necessaria per la sua serenità e per la sua ...

Ex Professionista Francesco Failli Abbandona il Mountain Bike a ... Quotidiano Sportivo

Francesco Failli, ex professionista di mountain bike, ha deciso di abbandonare l'attività dopo 9 anni di successi e 40 vittorie. Una scelta sofferta ma necessaria per la sua serenità e per la sua fami ...Asmiu, Master, Casa Ascoli, ma anche Erp, Cermec: alcuni vertici sono a scadenza mandato, altri appartengono a un’altra fede politica ...