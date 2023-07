Europeo U21 | l’Ucraina elimina la Francia di Kalulu e vola in semifinale

(Di domenica 2 luglio 2023) L'Ucraina vince per 3-1 e si qualifica per le semifinali degli Europei U21ndo ladel rossonero Pierre

Nel corso di questonessuno è ancora riuscito a segnare un gol agli inglesi. Niente da fare anche per il Portogallo che ha provato con il possesso palla a scardinare il bunker avversario ma ...L'Ucraina in rimonta supera la Francia ai quarti di finale dell'e vola alle semifinali dove affronterà la Spagna L'Ucraina in rimonta supera la Francia ai quarti di finale dell'e vola alle semifinali dove affronterà la Spagna. La doppietta ......del CampionatoUnder 21 UEFA 2023. I due volte vincitori affronteranno Israele mercoledì, mentre la Spagna attende la vincitrice tra Francia e Ucraina. Fase a eliminazione diretta di EURO...

Europeo U21, l'Ucraina elimina a sorpresa la Francia: decide Sudakov con una doppietta TUTTO mercato WEB

Euro 2023 viaggia verso il gran finale: si sono conclusi i quarti di finale degli Europei Under 21 che si disputano in Romania e Georgia, ed è stato delineato il quadro delle semifinali . A sfidarsi a ...L'Ucraina stupisce ancora e centra le semifinali dell'Euro U21. Nei quarti la formazione di Rotan ha battuto la Francia in rimonta per 3-1 e andrà così, oltre al penultimo atto del torneo, pure alle O ...