Europei Under 21 | Spagna e Israele le prime semifinaliste

Ci sono voluti i tempi supplementari per decidere quale "parmigiano" fra Adrian Bernabé e Simon Sohm staccasse, assieme alla sua nazionale21, il pass per la final out. Ad accedere alla semifinale del campionato Europeo di categoria (in corso in Romania e Georgia), è stato lo spagnolo, che con la Rojita ha avuto ragione []...Tutte le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e streaming di Inghilterra - Portogallo, match valevole per i quarti di finale degli21 2023 . La compagine britannica ha conquistato il primo posto nel proprio girone ottenendo il punteggio pieno e adesso vuole proseguire su questa strada tentando di conquistare il ...Ecco la data, l'orario, la diretta tv e streaming di Francia - Ucraina, match valevole per i quarti di finale degli21 2023 . I transalpini sono reduci dal primo posto a punteggio pieno nel girone che è stato fatale all'Italia e vogliono provare a conquistare il titolo i categoria. Gli ucraini, dal ...

Torino, occhi sul Stojkovic: Vagnati lo ha seguito all'Europeo Under 21 Toro.it

Ci sono voluti i tempi supplementari per decidere quale “parmigiano” fra Adrian Bernabé e Simon Sohm staccasse, assieme alla sua nazionale Under 21, il pass per la final out. Ad accedere alla semifina ...Con l'eliminazione alla fase a gironi degli Europei Under 21 in Romania e Georgia l’Italia dice addio anche alle Olimpiadi di Parigi del 2024… Leggi ...