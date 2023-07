Europei Under 21 oggi | chi gioca | calendario partite 2 luglio | orari | tv e streaming

(Di domenica 2 luglio 2023) Si completeranno, domenica 2, i quarti di finale degli21 in corso di svolgimento in Georgia e Romania. Entrambe lesaranno visibili sulla Rai. La prima partita odierna andrà in scena alle 18.00 e vedrà di fronte Inghilterra e Portogallo. Gli inglesi hanno vinto il proprio gruppo (il girone C) con tre vittorie in altrettanti incontri (contro Germania, Repubblica Ceca e Israele) e senza subire gol. I lusitani, invece, hanno strappato la qualificazioni grazie ad un rigore trasformato all’89’ contro il Belgio nell’ultima partita del gruppo A. Alle 21.00, invece, in campo Francia e Ucraina per l’ultimo quarto di finale in programma. I transalpini hanno vinto a punteggio pieno il raggruppamento D, dove era inserita anche l’Italia. L’Ucraina ha chiuso seconda il girone B ...

La notizia di giornata all' Europeo21 è certamente l'approdo in semifinale di Israele . Dopo aver passato il girone come seconda forza del Gruppo C, i ragazzi di Guy Luzon fanno fuori e rubano ...ROMA - Israele e Spagna sono le prime due semifinaliste degli21 . Nel primo quarto di finale alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi , la Georgia padrona di casa si è vista infrangere il sogno della semifinale degliU21 ai rigori ...Gli highlights e le azioni salienti di Georgia - Israele, match dei quarti di finale degli21 2023. La prima occasione da gol è per Israele con Turgeman che penetra in area ma calcia a lato davanti a Mamardashvili. Georgia pericolosa nel finale con Gagua, che spreca due chance.

La Spagna ha mantenuto le promesse e si è aggiudicata il secondo quarto di finale dei Campionati Europei Under 21 edizione 2023. Nel match giocato allo Stadio Rapid-Giuleti di Bucarest contro la Sviz ...Tempo di partite da dentro o fuori per gli Europei Under 21 di Georgia e Romania, che hanno vissuto nella giornata di ieri, sabato 1 luglio, i primi due match ...