Europei Under 21 | cede il Portogallo | la semifinale è dell’Inghilterra

(Di domenica 2 luglio 2023) L’Inghilterra vince di misura contro ile conquista ladegli21. Un ottimo primo tempo degli inglesi, porta la formazione di Carsley a chiudere il primo tempo in vantaggio. Ottimo controllo e gestione del match, con numerose conclusioni verso la porta. E’ il 13esimo quando arrivai tiro, dal limite di Gordon, bloccato però da Biai. E’ invece il 34esimo quando viene sbloccato il risultato: è proprio l’attaccante numero 11 ad essere decisivo, con un gran gol dal centro dell’area. Sul finale di primo tempo arriva la grandissima occasione per ilcon la conclusione dal limite di Dantas, bloccata però dalla difesa avversaria. Nella ripresa sono invece i portoghesi a dominare, con tantissime occasioni, tutte sprecate. Quella più eclatante si presenta al minuto ...

Inghilterra U21-Portogallo U21 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

C'era grande attesa per questa seconda giornata di quarti di finale degli Europei Under 21 di Georgia e Romania che avrebbe visto in campo alle ore 18:00 le ...Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha rilasciato una lunga intervista ad Avvenire, durante la quale ha toccato ...