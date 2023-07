Europei Under 21 2023 | Ucraina show | semifinale e pass olimpico Francia eliminata

(Di domenica 2 luglio 2023) L’batte la3-1, si qualifica per lacontro la Spagna agli21 e conquista ilper Parigi 2024 (insieme alle Furie Rosse ed Israele). Un’impresa in rimonta firmata Sudakov e Bondarenko, ma che porta il segno del rientrante Mykhaylo Mudryk che realizza un assist e conquista il rigore del momentaneo 1-1 dopo il vantaggio francese. La nazionale di Ripoll infatti parte bene grazie alle fiammate dei talenti scuola Lione. Al 6? Barcola sfonda sulla destra e dà il via all’azione che apre la strada per il tiro a Cherki che col destro non riesce a dare potenza: Trubin blocca. Al 19? gli stessi interpreti orchestrano l’azione che vale l’1-0: su tocco dell’esterno del Lione, il compagno di squadra con una finta di corpo evita ...

Al 44' lancio lungo di Mudryk che trova il numero 22 ucraino libero davanti la porta francese e batte Chevalier per il raddoppio ...Le nazionali21 di Spagna e Israele si sono qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024. Come è noto, l'Europeo di categoria in Romania e Georgia, oltre all'assegnazione del titolo continentale, mette in palio ...Commenta per primo L'Inghilterra è la terza semifinalista degli21 : agli Young Lions basta una rete di Gordon su assist di Gibbs - White unita a una grande prestazione della difesa guidata da Colwill e dal portiere Trafford per aver ragione del ...

Europei Under 21, Francia-Ucraina: il video dello splendido gol di Sudakov RaiNews

Arriva la prima sconfitta per l’Italia in questi Europei Under 18 2023 di scena a Konya, in Turchia. Le azzurre allenate da Giovanni Lucchesi sono state superate per 59-75 dal Portogallo, che conferma ...Europei Under 21, Francia-Ucraina: il video dello splendido gol di Sudakov Al 44’ lancio lungo di Mudryk che trova il numero 22 ucraino libero davanti la porta francese e batte Chevalier per il ...