Europei Under 21 2023 | semifinali | tabellone e accoppiamenti

(Di domenica 2 luglio 2023) L’Europeo21 dopo aver archiviato la fase a gironi si prepara a vivere i quarti di finale, che vede in gara le prime due dei quattro gironi del torneo continentale. Non c’è l’Italia, che è uscita ai gironi, ma le stelle non mancano. L’Ucraina, con Mudryk a mezzo servizio, sfida la Francia. La vincente affronterà una tra Spagna e Svizzera, rispettivamente prima nel gruppo B e seconda del girone D. Sfida tra sorprese poi tra Georgia e Israele. Chi vince, staccherà il pass per la semifinale contro una tra Inghilterra e Portogallo, quasi una finale anticipata. Sportface.it vi offrirà approfondimenti in tempo reale. Quale sarà il quadro delle? Scopriamolo insieme a partire dai match dei quarti di finale, tra sabato 1° e domenica 2 luglio.Israele – Inghilterra/Portogallo Spagna – ...

Si chiudono questa sera con Francia - Ucraina e Inghilterra - Portogallo i quarti di finale degli21. Il fatto di aver concluso la fase a gironi con nove punti su altrettanti ...21: la Spagna supera a fatica la Svizzera, mentre Israele raggiunge la sua prima storica semifinale: oggi tocca a Inghilterra - Portogallo e Ucraina - Francia La Spagna soffre contro la ...Ci sono voluti i tempi supplementari per decidere quale "parmigiano" fra Adrian Bernabé e Simon Sohm staccasse, assieme alla sua nazionale21, il pass per la final out. Ad accedere alla semifinale del campionato Europeo di categoria (in corso in Romania e Georgia), è stato lo spagnolo, che con la Rojita ha avuto ragione []...

Torino, occhi sul Stojkovic: Vagnati lo ha seguito all'Europeo Under 21 Toro.it

Dopo l'esordio vincente a Konya (Turchia) al Campionato Europeo per la Nazionale Under 18 Femminile, che ha superato la Lituania, detentrice del titolo, arriva nella seconda giornata, oggi ...Caro presidente, l’Europa del calcio sta subendo un graduale disfacimento, posta in vendita - com’è - su larga scala e al migliore offerente. La sua crisi è cominciata con la perdita di tradizione e c ...