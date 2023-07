Europei Under 21 2023 | l’Ucraina fa lo scherzetto alla Francia | semifinale e pass olimpico conquistato

(Di domenica 2 luglio 2023) Sorpresissima nell’ultimo match di quarti di finale degli21. A Cluj-Napoca si verifica l’upset meno atteso, conche batte la favoritissimaper 3-1 e vola in, dove ritroverà la Spagna dopo il pareggio per 2-2 nei gironi. Con questo risultato la selezione di Ruslan Rotan chiude anche i giochi per iolimpici, prenotando un posto nell’aereo per Parigi 2024 assieme agli iberici e ad Israele. FORMAZIONI –che torna con il 4-3-3, scegliendo Gouiri come riferimento centrale al posto di Kalimuendo e Cherki e Barcola sugli esterni. Ucraina che invece conferma il suo 4-2-3-1, con Mudryk finalmente titolare sull’out sinistro. LA CRONACA – Lafa valere il suo maggiore tasso tecnico e ...

L'Ucraina batte la Francia 3 - 1, si qualifica per la semifinale contro la Spagna agli21 e conquista il pass olimpico per Parigi 2024 (insieme alle Furie Rosse ed Israele). Un'impresa in rimonta firmata Sudakov e Bondarenko, ma che porta il segno del rientrante Mykhaylo ...Al 44' lancio lungo di Mudryk che trova il numero 22 ucraino libero davanti la porta francese e batte Chevalier per il raddoppio ...Le nazionali21 di Spagna e Israele si sono qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024. Come è noto, l'Europeo di categoria in Romania e Georgia, oltre all'assegnazione del titolo continentale, mette in palio ...

EUROPEI U21 - All'Inghilterra basta un gol di Gordon e un secondo tempo di sofferenza per superare 1-0 il Portogallo. Inglesi in semifinale con la miglior difesa del torneo. Nell'altro quarto di ...Euro 2023 viaggia verso il gran finale: si sono conclusi i quarti di finale degli Europei Under 21 che si disputano in Romania e Georgia, ed è stato delineato il quadro delle semifinali . A sfidarsi a ...