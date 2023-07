Europei Under 19 | l’Italia debutta contro Malta Il ct Bollini | “Affrontiamo una squadra molto organizzata”

(Di domenica 2 luglio 2023) Tutto pronto per l’inizio degli19, conche debutterànella serata di lunedì 3 luglio. Gli azzurri di, inseriti nel gruppo A con Portogallo, Polonia e, sono arrivati sull’isola nel pomeriggio di venerdì 30 giugno e hanno effettuato tre sedute di rifinitura. “ha alzato dila professionalità dello staff, perciò non è più da considerare tra le cenerentole. Hanno fatto uno scouting importante e hanno un grandissimo vantaggio rispetto a noi poiché allenano la Nazionale come un club. Hanno i giocatori a disposizione mediamente tre volte a settimana e sono diventati una” ha dichiarato il ct ...

Gli azzurrini dovranno poi affrontare il Portogallo (il 6 luglio) e chiudere la fase a gironi contro la Polonia il 9 luglio. ROMA - Inizia l'avventura europea per la Nazionale19. Domani i ragazzi di Bollini se la vedranno con i padroni di casa di Malta per un appuntamento che chiuderà la stagione delle Nazionali maschili. Inseriti nel gruppo A del torneo continentale,...Allora, sempre per conoscenza, informo che tutte le nostre Nazionali giovanili sono arrivate alle fasi finali dei rispettivi torneie mondiali e che l'20 è attualmente vicecampione del ...Per i campionati21 si giocano gli altri due quarti di finale: alle ore 18 in campo Inghilterra e Portogallo mentre alle ore 21 c'è Francia - Ucraina. PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 2 ...

Nella giornata di oggi, domenica 2 luglio, si disputeranno le ultime due gare valide per i quarti di finale degli Europei Under 21. A scendere in campo, alle 18:00, ci saranno Inghilterra e Portogallo ...La squadra di Carsley ha chiuso in vetta il girone C a punteggio pieno. Gli uomini di Rui Jorge hanno conquistato la seconda posizione nel gruppo A dietro la Georgia. Dalle 18 diretta tv su Rai Sport ...