Europei U21 | l’Ucraina supera la Francia | semifinale e Olimpiadi raggiunte

in rimonta la Francia ai quarti di finale dell'Europeo U21 e vola alle semifinali dove affronterà la Spagna. La doppietta di Sudakov e la rete nel finale di Bondarenko hanno indirizzato la sfida a favore degli ucraini nonostante fossero passati in svantaggio con il gol di Cherki per i transalpini. L'Ucraina assieme a Spagna, Israele e Francia (paese ospitante) andranno alle Olimpiadi di Parigi nel 2024.

L'Inghilterra supera il Portogallo e accede alle semifinali degli Europei U21 dove affronterà Israele. E' bastato un gol di Gordon ai Tre Leoni per festeggiare

Pierre Kalulu parte titolare nella sfida degli Europei U21 tra Francia ed Ucraina valida per i quarti di finale. Questa la formazione dei transalpini, con il rossonero schierato come terzino destro