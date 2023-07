Europei U21 | contrappasso Var | Francia eliminata! Il tabellone delle semifinali

(Di domenica 2 luglio 2023) L’Europeo U21 entra nelle fasi più calde. Oggi le ultime due gare dei quarti finale che completano ilmagiche quattro pronte a giocarsi la vittoria finale. Dopo Israele e Spagna, la terza squadra a staccare il pass per la semifinale è stata l’Inghilterra che nel pomeriggio odierno ha superato 1-0 il Portogallo grazie alla rete di Gordon. Grande sorpresa in serata con la, grande favorita per la vittoria finale, che torna a casa subendo un amaro 1-3 dall’Ucraina. Alla rete iniziale di Cherki al 19? hanno fatto seguito i 2 gol di Sudakov che al 32? e al 44? hanno ribaltato l’incontro. All’81’ il Var ha annullato il gol di Wahi e all’86’ Bondarenko firma l’1-3 che chiude i conti. Ironia della sorte, laè stata frenata da un gol annullato dal Var, introdotto dopo gli scandalosi episodi che ...

L'Ucraina in rimonta supera la Francia ai quarti di finale dell'Europeoe vola alle semifinali dove affronterà la Spagna L'Ucraina in rimonta supera la Francia ai quarti di finale dell'Europeoe vola alle semifinali dove affronterà la Spagna. La doppietta di Sudakov e la rete nel finale di Bondarenko hanno indirizzato la sfida ...L'Inghilterrasupera il Portogallo e accede alle semifinali deglidove affronterà Israele L'Inghilterrasupera il Portogallo e accede alle semifinali deglidove affronterà Israele. E' bastato un gol di Gordon ai Tre Leoni per festeggiare ...

