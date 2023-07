Euro Under 21 | Israele e Spagna in semifinale | eliminate Georgia e Svizzera Il programma completo | Nazionali

(Di domenica 2 luglio 2023) 2023-07-01 23:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:indeglipei21: Turgeman e compagni hanno eliminato i padroni di casa delladopo i calci di rigore dopo 120 minuti in cui il risultato non si è mai schiodato dallo 0-0. Ini padroni di casa hanno fallito due tiri dal dischetto, irreprensibili gli ospiti che adesso attendono inla vincente dell’altro quarto di finale, Inghilterra-Portogallo di domani. Nella seconda partita, lasembrava aver superato lacon il gol di Gomez nella ripresa, ma il solito Amdouni nel recupero ha portato la gara ai supplementari. Ci è voluta ...

2023, la Spagna è la seconda semifinalista . La Rojita mata la Svizzera . Israele elimina la Georgia. La notizia di giornata all' Europeo21 è certamente l'approdo in semifinale di Israele ...... l'Inter ha accettato l'ultima proposta dei sauditi da 17.8 milioni di.19.22 - Brozovic si ... il commissario tecnico Paolo Nicolato ha annunciato l'addio alla Nazionale italiana21 dopo la ...Commenta per primo Israele in semifinale degli Europei21 : Turgeman e compagni hanno eliminato i padroni di casa della Georgia dopo i calci di rigore dopo 120 minuti in cui il risultato non si è mai schiodato dallo 0 - 0. I georgiani padroni di ...

Euro Under 21: Italia-Norvegia 0-1 DIRETTA GOL e FOTO - Sport Agenzia ANSA

La Spagna è la seconda semifinalista dell'Europeo Under 21 di calcio. La selezione iberica ha battuto 2-1 la Svizzera, ma ha dovuto usufruire ...Spagna con suspence, Israele dopo la girandola dei rigori: sono loro le prime due semifinaliste dell'Europeo Under 21. Nel pomeriggio Israele e la Georgia vanno ai rigori dopo lo 0-0 anche dopo ...