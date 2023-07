Escursionista muore sul sentiero degli Dei in Costiera amalfitana

(Di domenica 2 luglio 2023) La turista, finlandese, aveva 21 anni Una turista finlandese di 21 anni è morta dopo essere caduta mentre percorreva con un ragazzo ilDei nel territorio di Agerola, in, questa mattina intorno alle 11.30. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per chiarire dinamica. Secondo gli investigatori si tratterebbe di una caduta accidentale. I due turisti soggiornavano a Ravello. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Le squadre, dopo una breve ricerca in zona, hanno individuato l'al di sotto di un precipizio, di alcune decine di metri, dove si ipotizzava fosse precipitata ed hanno agevolato le ... Lo confermano i Carabinieri del comando provinciale di Napoli che stanno indagando sulle cause della morte della giovane. La pista propende per la caduta accidentale, con la ragazza che ...

Natalia Hogstom, 21 anni, è precipitata in un dirupo. Quando i soccorritori sono riusciti a raggiungere il posto, la ragazza era già priva di vita ...