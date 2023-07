Entra ubriaco nel comando dei Carabinieri e dà di matto | arrestato 45enne beneventano

(Di domenica 2 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri, intorno alle ore 4 del mattino, unoriginario di Benevento si è reso protagonista di un episodio davvero deprecabile. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha fatto irruzione in piena notte all’interno deldeidi Como dopo aver divelto la porta d’ingresso. In evidente stato di alterazione, ha aggredito un militare con calci, pugni, graffi e morsi per di più urlando di avere della malattie contagiose. Pare che l’uomo, volesse ‘protestare’ contro il divieto di avvicinamento alla compagna imposto dalle forze dell’ordine. L’uomo è statoper danneggiamento, lesioni, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

