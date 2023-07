Emanuele Filiberto e quella passione per il calcio che non si ferma

(Di domenica 2 luglio 2023)della famiglia Savoia ha ufficializzato l’acquisto di una terza squadra diin Campania. Il nuovo club sportivo è il Portici, che attualmente si trova in Serie D e ad annunciarlo un comunicato ufficiale direttamente dalla Casa Reale Holding SpA. Dopo il Savoia di Torre Annunziata in Eccellenza e il Real Aversa casertano nato in Serie D ma retrocesso,ci riprova ed acquista un’altra squadra dicampana. Questa volta si tratta del Portici, attualmente in Serie D e acquisito, secondo quanto riporterebbe un comunicato stampa ufficiale, dalla Casa Reale Holding SpA di proprietà dell’ex principe di Savoia. La squadra avrebbe chiuso a centro-classifica il proprio girone del quarto livello calcistico d’Italia. Tuttavia, la curiosità su come ...

Ad essere presa di mira è stata una coppia che vive in un appartamento di via. I banditi, descritti come due stranieri, sono riusciti ad arrampicarsi sul palazzo sfruttando le ...Estratto dell'articolo di Francesca Angeleri per torino.corriere.it (…) Che lei ne sia stato contornato non v'è dubbio, ma chi gliel'ha fatta amare la culturadi savoia e la figlia vittoria 'Mia nonna, ...... via DON INVERNIZZI, via MONTE SANTO, via VALSECCHI, via GIOVANNI BOSCO, via QUARTO, via MAZZUCCONI, via CORTI, corso MONTE SAN GABRIELE, corso BERGAMO, via PUCCINI, corso, via ...

Il principe e Maradona. Così Emanuele Filiberto ha deciso di diventare presidente di due squadre di calcio. A… la Repubblica

I malviventi si sono arrampicati sul balcone in piena notte, fuggendo con un bottino del valore di migliaia di euro ...Inizia con il piede sbagliato l'avventura di Emanuele Filiberto alla guida del Portici calcio. Un gruppo di ultras della squadra che milita in Serie D si ...