Elogio del capitalismo

(Di domenica 2 luglio 2023): l’ideale sconosciuto di Ayn Rand è un testo che si presenta oggi con la forza di un classico sempre attuale. Ayn Rand, sacerdotessa della figura eroica dell’imprenditore-creatore ci offre le sue riflessioni sull’importanza impareggiabile di questo modello economico, ma soprattutto sociale e morale, per lo sviluppo del genere umano. La scrittura e il pensiero di Ayn Rand non ammettono compromessi e si oppongono in maniera radicale a tutto il contemporaneo anti-che inonda i media, la politica e la nostra intera società. Quella stessa società che ha raggiunto un grado altissimo di benessere e libertà proprio grazie a quel tanto vituperato sistema economico. https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/porrodcastsilenzi.mp4 Il pensiero randiano, adamantino e durissimo, ci consente di ...