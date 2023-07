Cultura Pasta, magia e un Oki a colazione Annalia Venezia Domenica poi volerà su una barca a... Ma io no, credevo che il terzo concerto di fila difosse troppo. Ma sbagliavo,non è ...... penso a Solo per una Notte con la direzione artistica diLebigre , i tappeti di segatura e ... All'Hotelverrà allestita la mostra della fotografa cinese Libby Zhang. Davanti al Pontile, in ...Con lui amici cantanti come Lazza,, il figlio LDA, Alex Britti, Tananai ma anche comici ... Denise ha conosciuto il suo Gigi D'Alessio sull'isola di, nel giugno del 2020. I due si sono ...

Elodie a Capri, concerto in barca al largo dei Faraglioni ilmattino.it

Elodie dà spettacolo nel mare di Capri: la cantante si è esibita su una imbarcazione brandizzata Peroni al largo dei Faraglioni. A bordo anche Tommaso Zorzi e Simona Tabasco.«Quanti concerti privati fa Elodie», chiede un pierre della moda. «Il suo agente Max la fa lavorare come una mondina nelle risaie» ...