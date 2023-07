Elly Schlein? Qui in Italia non funziona | l' esperto che travolge il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) «Il tema è complicato e non può esserci una soluzione semplice, che rischia di diventare semplicistica». Da economista liberale – anzi, einaudiano, come si definisce -, dovrebbe vederlo come fumo negli occhi. Ugo Arrigo, invece, non è contrario a priori al salario minimo. Ma l'idea dell'opposizione di introdurre una paga oraria fissata a 9 euro non lo convince. «L'approccio giusto dovrebbe essere pragmatico, mentre mi sembra che la proposta sia stata fatta in modo ideologico» spiega a Libero il docente dell'Università Bicocca. Professor Arrigo, serve il salario minimo in? «Stabilire un livello minimo uniforme su tutto il territorio nazionale e per tutte le categorie di lavoratori sarebbe una scelta sbagliata. Poi non si capisce se, nella proposta, i 9 euro siano lordi o netti. È vero che spesso il mercato non riesce a garantire una retribuzione che ...