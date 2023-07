Elkann | Ferrari progredisce | godiamoci i passi avanti

(Di domenica 2 luglio 2023) La, in Austria , lancia timidi segnali positivi. Anche se Verstappen resta imprendibile, Leclerc prende un ottimo secondo posto , mentre Sainz resta ai margini del podio solo per la penalità ...

... le foto della garasoddisfatto Ed, presente in Austria, ha elogiato il lavoro di tutto il team dichiarando a Sky: "Siamo tutti molto felici di aver visto labattagliare contro ...'E' la più bella gara della stagione, siamo tutti molto felici'. Lo ha detto il presidente della, John, dopo la gara del Gp di Austria di F1 in cui la scuderia di Maranello ha chiuso col secondo posto di Leclerc e il quarto di Sainz: 'È stato bello vedere labattagliare con ...A dirlo il presidente della, John, al termine del Gp d'Austria che ha visto Charles Leclerc piazzarsi secondo alle spalle di Max Verstappen. Carlos Sainz ha invece chiuso 4°. "È stato ...

Elkann esalta la Ferrari in Austria: "La miglior gara della stagione" Tuttosport

Grande soddisfazione in casa Ferrari per il secondo posto di Leclerc in Austria. La SF-23 sta migliorando visibilmente, e oggi ha cancellato di fatto Aston Martin e Mercedes, decisamente sottotono ris ...Il presidente Ferrari, presente al Red Bull Ring, ha preferito glissare sull’argomento rinnovo per Sainz e Leclerc, mettendo l’accento solo alla prestazione positiva della Rossa in Austria ...