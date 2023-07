Ecco perché il fair share non è un rimedio regolamentare ma una tassa Scrive Denni

Leggi su formiche

(Di domenica 2 luglio 2023) Come conseguenza di una concorrenza a dir poco “vivace”, gli operatori di telecomunicazioni europei hanno visto, anno dopo anno, assottigliarsi i ricavi di decine di miliardi di euro. I prezzi finali sono calati al punto che i margini si sono progressivamente assottigliati rendendo – tra le altre cose – impossibile fare investimenti infrastrutturali. Qualcuno sta già provvedendo ad un taglio di personale piuttosto consistente. Altri pensano invece al “consolidamento”, da intendersi più propriamente come fusione tra aziende in funzione anti-crisi. E così perdono via via gli asset più strategici. Anno dopo anno, è toccato prima alle centrali, poi alle torri. Adesso una rete intera, quella storica dell’ex monopolista Tim, è in vendita. Spinti da questo scenario sconfortante, ingabbiati da impegni di investimento che spesso non riescono più onorare – nemmeno con l’aiuto pubblico arrivato ...