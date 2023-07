Ecco come realizzare il più efficace insetticida per le nostre piante!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 2 luglio 2023)il piùdei repellenti contro gli insetti! Il sapone di Marsiglia è un prodotto molto usato sia per il bucato che per le pulizie domestiche. Ma forse quello che non sapete è che potete usarlo anchenaturale. Esiste anche un decreto che ne attesta l’efficacia per l’agricoltura biologica (allegato 2 del nuovo DM 6793 del 18/07/2018) e questo permette di essere certi che il suo utilizzo non reca nessun danno, anzi sono maggiori i benefici. La sua funzione diè letale per gli insetti perché blocca il loro apparato respiratorio e muoiono soffocati. Ma purtroppo la sua azione è legata alla permanenza sulla pianta. Infatti quando evapora non ha più efficacia e per questo dovete fare attenzione e vaporizzare ...