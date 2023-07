Droga al marito detenuto durante i colloqui | moglie finisce in cella

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ accusata di avere consegnato 350 grammi di hashish al: una donna è stata arrestata ieri nel carcere di Carinola, nel Casertano, e trasferita nell’istituto penitenziario di Pozzuoli in quanto risultata recidiva. Secondo quanto emerso dagli accertamenti era riuscita a eludere i controlli nascondendo lasotto gli abiti. “Bisogna necessariamente dotare la polizia penitenziaria di strumenti tecnologicamente avanzati per combattere l’introduzione die cellulari nelle carcere”, ribadisce in una nota Ciro Auricchio, segretario regionale dell’Uspp. “Come sindacato – prosegue il sindacalista – ci complimentiamo con il comando della polizia penitenziaria del carcere casertano per la brillante operazione che ha ...