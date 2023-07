Discriminare è giusto. Ma bisogna saperlo fare

(Di domenica 2 luglio 2023) In tempi di politicamente corretto e cancel culture difendere l'indifendibile diventa non solo una necessità ma un obbligo se si ha a cuore la libertà

... per arrivare almix tra estetica, feeling in mano, ma anche durabilità e resistenza alla ... che si trovano in difficoltà atra un GT 2 Pro e un GT NEO 3 in vendita in contemporanea ..."Se da una parte il messaggio di nonnessuno non può che essere condiviso, dall'altro mi sembraproporre alcuni motivi di riflessione che indirizzo a tutti, a chi vi prenderà parte, a chi vi si asterrà, come a chi ...CHIETI. "Il 24 giugno 2023 si svolgerà a Chieti la manifestazione del Gay pride. Se da una parte il messaggio di nonnessuno non può che essere condiviso, dall'altro mi sembraproporre alcuni motivi di riflessione che indirizzo a tutti, a chi vi prenderà parte, a chi vi si asterrà, come a chi ...

Pride tra diritti, doveri e discriminazioni. A che punto siamo oggi Forensicnews.it

In tempi di politicamente corretto e cancel culture difendere l'indifendibile diventa non solo una necessità ma un obbligo se si ha a cuore la libertà ...Soltanto a constatare che, nel 2023, c’è ancora chi ghettizza altri esseri umani per i motivi più svariati, si accappona la pelle.