Dichiarazioni Sgarbi Maxxi | il Pd chiama Sangiuliano in Parlamento | “Sessismo e intimidazioni”

(Di domenica 2 luglio 2023) ROMA – “Sono gravi e volgari le battutacce sessiste pronunciate da Vittorioall’inaugurazione dell’estate al, ma ancora più grave è la reazione di Alessandro Giuli, Presidente della Fondazione, che – a quanto riferisce la stampa – di fronte alla garbata e riservata lettera di protesta di 49 dipendenti, una quarantina dei quali donne, ha pensato bene di usare toni intimidatori nel corso di incontri singoli che si sono svolti nel corso di una giornata. Chiediamo al Ministrodi venire a riferire in Aula e di spiegare le ragioni per cui un’istituzione culturale importante come ilpossa essere oggetto di una deriva degradante come questa e se ritenga possibile che, di fronte al legittimo sconcerto dei dipendenti, il Presidente reagisca con un atteggiamento non in linea con il ruolo che è ...