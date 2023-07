Dia-Milan | suggestione o solida realtà?

(Di domenica 2 luglio 2023) Il mese di luglio rappresenta un periodo molto importate per il mondo calcistico. Infatti ha inizio ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. Tramite acquisti, prestiti e cessioni le squadre diventano sempre più competitive lasciando i tifosi col fiato sospeso. Ogni club che si rispetti mira anche, in vista del prossimo campionato, ad ottenere con le nuove trattative un equilibrato turn over. Tale motto viene seguito anche dalinteressato a Boulaye Dia per affiancarlo al francese Olivier Giroud. Dia-, un’arma in più nell’arsenale di Pioli Inevitabile è chiedersi se si tratti soltanto di unao di una, ma ciò che rimane certo è la necessita del Diavolo di chiudere una trattiva per il settore offensivo. Nel team allenato dal mister Stefano Pioli, il ...

2023 - 07 - 02 14:07:35, pistaper l'attacco Dopo Lazio e Roma, anche ilpensa a Boulaye. L'attaccante senegalese, appena riscattato dalla Salernitana, è valutato 25 milioni. 2023 ...Dico la mia: È difficile pensare ain rossonero ma i motivi nel caso in cui non si dovesse .... Perché sembra quasi che all'ammiraglio Kirk (che ancora non abbiamo capito bene chi sia) sembra ...Calciomercato, movimenti a centrocampo: il puntoLoftus - Cheek non sarà chiaramente l'unico ... ma attenzione ai tanti possibili incastri per

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Le ultime sulle trattative in entrata dei rossoneri: i giorni che verranno saranno davvero caldi non solo per Pulisic ...