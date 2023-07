Di Maria | «Haaland è il miglior attaccante d’Europa | Sergio Ramos il difensore più duro»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 luglio 2023) Angel Disi è sottoposto a un’intervista collettiva per l’applicazione The Residency. Ecco alcune delle sue risposte In vacanza nella sua Argentina, in attesa di ridiventare un giocatore del Benfica edizione 2023-24, il cui ritiro inizierà il 9 luglio, Angel Disi è sottoposto a un’intervista collettiva per l’applicazione The Residency. Ecco alcune delle sue risposte.Giocatore preferito: Lionel Messi.allenatore: Lionel Scaloni.Idolo d’infanzia: Kily Gonzalez.: Erling.Ilpiùaffrontato:.Il calciatore con cui avrebbe voluto giocare: RonaldinhoIl gol del cuore: quello nella finale del Mondiale contro la Francia.Se non ...