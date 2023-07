Di fronte a conflitti | il compito di ognuno di noi di scegliere il bene

(Di domenica 2 luglio 2023) Bergamo. Da ormai più di un anno, il tempo che ci separa dall’inizio dell'”operazione speciale” di Putin in Ucraina, guerra e pace non è solo il titolo di un celeberrimo romanzo, non a caso, russo, ma uno degli argomenti che tengono banco ai convegni tra storici e politologi così come alle mense della gente normale, cui è stato insegnato persino….come cuocere la pasta a fornelli spenti per sconfiggere con l’autosufficienza energetica l’autocrate russo (!?) . Innanzi a queste premesse di fatto “la necessità di interpretare i, e raccontare l’umanità” è stato il tema oggetto della conversazione tenutasi sabato primo luglio al Bergamofestival presso il convento di Astino tra Ernesto Galli della Loggia, don Sergio Massironi e la giornalista Cecilia Sala. Toccanti i racconti di quest’ultima, che tiene un podcast quotidiano dal, sulla ...

