Demiral per il dopo Skriniar | è lui l’alternativa dopo Azpilicueta – TS

(Di domenica 2 luglio 2023) L’Inter credeva di aver sistemato la situazione difesa con Cesar, che per motivi familiari, però, ha deciso di tornare in Spagna e firmare con l’Atletico Madrid.l’addio di Milan, il primo nome nella lista per la difesa secondo Tuttosport è quello di Merih. IN DIFESA – Il difensore di proprietà dell’Atalanta è un profilo seguito da tempo dall’Inter. È abituato a giocare nella difesa a tre e ha ancora 25 anni, ma soprattutto è un marcatore forte fisicamente, l’ideale per sostituire un giocatore dalle caratteristiche di Milan. I rapporti tra Inter e Atalanta sono ottimi, e questo potrebbe senza dubbio favorire l’operazione Merih. Il calciatore è in uscita dal club bergamasco, e con un contratto fino al 2026, i nerazzurri ...

...tornare a lottareil titolo e possibilmente mantenersi tra le grandi d'Europa. Così alla voce difensori centrali un profilo che stuzzica non poco la dirigenza lombarda è quello di Merih, ...Cuadrado: "Grazie Juventus, è stato bello" "tutti questi momenti speciali voglio dire grazie ... spiccano quelli dello stesso bosniaco, insieme agli altri ex Dybala, Douglas Costa e, e ...Le cifra in gioco sono troppo altetoglierlo dal mercato: si va verso i 70 milioni e le pretendenti non mancano, United su tutte. Partiranno poi Okoli e, rispettivamente in pole Monza e ...

Inter, Azplicueta verso la Spagna. Torna di moda il nome di Demiral Inter News 24

Azpilicueta sceglie l'Atletico Madrid rifiutando la proposta dell'Inter. I nerazzurri ora pensano a Demiral: Danso e Pavard le alternative.