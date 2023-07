A gennaio, palando di Premier League, l'Atalanta aveva avuto un approccio perdal ... L'importante è essere poi bravi a comprare die con grande competenza.... ora Dzeko è ufficialmente unattaccante del Fenerbahce. Ore 18.15 - Le cifre dell'affare ... Ore 10.28 - Ritorno di fiamma dell'Inter per, già seguito a gennaio: i meneghini lo vorrebbero ...L'ex - Napoli è un obiettivo concreto per l'estate di mercato, ma non è un nomesul taccuino ... E prima di provare in extremis un accordo con l'Atalanta per, Ausilio provò a sondare la ...

Demiral di nuovo in orbita Inter. Ma attenzione all'equivoco tattico Inter-News.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Azpilicueta sceglie l'Atletico Madrid rifiutando la proposta dell'Inter. I nerazzurri ora pensano a Demiral: Danso e Pavard le alternative.