Davide Mazzanti | “Questa è la base su cui costruire il futuro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 luglio 2023) Un successo netto e un posto nella fase finale conquistato. L’Italia mantiene salda la sua presenza nella Volley Nations League Femminile ed è pronta a continuare a recitare la sua parte da protagonista. Ieri il successo contro la Croazia per 3-0 ha ufficializzato la partecipazione alla fase finale del torneo, fatto che ha rallegrato e non poco gli animi in casa azzurra. In primis quello del CT, apparso pienamente soddisfatto della performance delle sue atlete. Ecco alcune delle sue parole rilasciate ai microfoni della federazione.: “Ci faremo trovare pronti per affrontare nel migliore dei modi il Giappone” (Credit foto – pagina Facebook del coach)Queste dunque alcune delle parole del CT riprese dai microfoni della Federazione: “Abbiamo fatto qualcosa di veramente bello perché ...