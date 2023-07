David Debrin | «Venite a specchiarvi nei miei mondi»

Leggi su panorama

(Di domenica 2 luglio 2023) Seduttivo, cinematografico, inquieto. Il fotografo canadese, maestro dell’immagine, ha appena firmato un nuovo libro di scatti che sembrano film. Dove la donna è protagonista assoluta e si muove in una realtà che diventa sogno. E viceversa. Una donna è seduta in bilico su un recinto basso che delimita una pista d’atterraggio. Ha i piedi scalzi, una coscia in vista che spunta da un vestito bianco, lieve come il drappeggio di una scultura di Canova. Guarda in alto, si fa ombra con una mano sul viso, tenta di proteggersi dal vento possente che le agita i capelli. Sopra di lei, a una distanza ravvicinata, scende un aereo che è in procinto di toccare il suolo. È un contrasto visivo, contiene la seduzione istintiva di una situazione ad alto rischio. Non è un quadro, ma una scena cercata, voluta, realmente accaduta. Flirting with danger (teNeues), amoreggiando con il pericolo, è il titolo ...