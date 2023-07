Data precisa in cui migliaia di beneficiari dovranno segnalare modifiche o rischiare di vedere i pagamenti INTERROTTI

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 2 luglio 2023) Oggi Notizie Centinaia didi persone che ricevono sussidi fiscali nel Regno Unito rischiano di perdere denaro se non rinnovano la loro richiesta entro la fine di luglio. Ipotrebbero esseree potrebbe essere necessario restituire parte dei soldi. Idevono verificare le informazioni nel loro pacchetto di rinnovo e rispondere all'HMRC entro il 31 luglio. L'articolo fornisce informazioni su come verificare e rinnovare i crediti fiscali, elenco dei documenti necessari e cosa fare in caso di mancato rinnovo. Di cosa parliamo in questo articolo... Le famiglie che ricevono sussidi devono rinnovare la richiesta dei crediti entro il 31 luglio o rischiano di perdere denaro Ci sono due tipi di crediti fiscali: quelli per il lavoro e quelli per i figli Hanno ricevuto una lettera che ...