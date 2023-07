Damian Priest | ”Mi interessano tutte le cinture | ma una ha tutte le mie attenzioni”

(Di domenica 2 luglio 2023) Uno dei nomi più discussi da ieri sera è sicuramente quello diche, nel primo match della serata, ha sconfitto Superstar del calibro di Shinsuke Nakamura, L.A. Knight e Logan Paul, vincendo cosi il match ed assicurandosi la valigetta valida per un match titolato a sua scelta. Il wrestler della fazione del Judgemente Day ha espresso le sue opinioni al WWE’s The Bump. “Finalmente sembra che la valigetta si trovi esattamente dove dovrebbe stare. È nella mani di chi non è solamente pronto, ma è qui per fare il salto di qualità e diventare campione.” Dopo la sua vittoria,è apparso nel match tra Seth Rollins, l’attuale World Heavyweight Champion, e Finn Bàlor, match che si è concluso con la vittoria di Seth. La sua apparizione sembrerebbe mostrare che gli occhi disia sul titolo di ...

