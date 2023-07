Dall’Inter all’Al Nassr | non solo Brozovic | anche Cordaz

Leggi su serieanews

(Di domenica 2 luglio 2023) L’Arabia Saudita fa razzia di giocatori in Europa:arriverà Marcelo, ma occhioad AlexSono tanti i giocatori che in Europa stanno accettando la destinazione Arabia Saudita in questa sessione di mercato. Cristiano Ronaldo e Karim Benzema sono quelli che più rubano l’occhio, certo. Ma poi ci sono i vari Kanté, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.