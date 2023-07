Dall’aeroporto di Linate al centro di Milano in 12 minuti | dal 4 luglio in M4

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 2 luglio 2023) Novità molto attesa. Da martedì 4sarà possibile andarediinin soli 12. Dalle 13 entrano in funzione le due nuove fermate della M4 di Tricolore e San Babila. Per il primo giorno la tratta sarà ad ingresso gratuito. Per l’occasione riaprirà anche piazza San Babila, che è stata trasformata in una grande area pedonale in continuità con corso Vittorio Emanuele. L’ampliamento dell’area pedonale permette di collegare i due lati della piazza e di estendere lo spazio percorribile a piedi fino a largo Toscanini. Si crea così un percorso lungo corso Europa che, creando una ZTL, sarà reso accessibile solo al trasporto pubblico, ai taxi e ai mezzi di carico e scarico negli orari consentiti, integrandolo con una nuova pista ciclabile. Il 4 ...