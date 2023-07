Cuadrado apre al trasferimento al Fenerbahce | le ultime

...Turchia Zanioloalla possibilità di un ritorno in Italia, alla finestra c'è la Juve, a un passo dalla chiusura per Milik. Al Marsiglia 7 milioni di euro complessivi, per sostituiree ......al definitivo addio di Juanalla Vecchia Signora. I bianconeri hanno deciso di non rinnovare il contratto del colombiano e di voltare pagina una volta per tutte. In questo contesto, si...Sempre secondo la Gazzetta dello Sport ,è corteggiato da Fenerbahce e Siviglia. Premier League o Arabia Saudita per Alex Sandro .

ESCLUSIVA SI Pedullà: "Cuadrado apre al Fenerbahce" Sportitalia

Juan Cuadrado potrebbe restare in Serie A dopo la separazione con la Juventus. Il suo procuratore è al lavoro.Timothyha la propensione a giocare avanti, così come l'aveva Cuadrado, ma la Juventus presenta il nuovo acquisto come terzino destro. Non si faccia illusioni: giocherà dietro con licenza di ripartire.