CS uniforma Recensioni ” L’Italia ha aderito a questa convenzione con la legge

(Di domenica 2 luglio 2023) La normativa di riferimento inmateria è rappresentata dalladi Lisbona, che promuove la mobilità accademica dei titoli e dei gradi accademici conseguiti nei paesi membri sotto il patronato dell’UNESCO e del Consiglio d’Europa.hacon ladi ratifica n. 148 del 11 luglio 2002, che ha un valore superiore alle leggi ordinarie. Ladi Lisbona prevede due procedure di riconoscimento dei titoli esteri: All’articolo 2, per fini accademici come il completamento del percorso universitario o il conseguimento del titolo di studio finale; All’articolo 5, per altri fini, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso a impieghi ...