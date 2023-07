Crosetto | “Solidarietà alla Francia | violenze inaccettabili Le diseguaglianze degli ultimi 20 anni vanno affrontate in modo serio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) “Siamo vicinila situazione è molto preoccupante ed è difficile da gestire per il governo. Noi siamo vicini e ci auguriamo che finisca presto perché la violenza cui stiamo assistendo non è accettabile. Sta colpendo non solo una parte delle istituzioni ma anche cittadini”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guidoa margine del Fenix la festa del movimento dei giovani di Fratelli d’Italia che si sta svolgendo all’Eur di Roma. “C’è paura in, c’è paura in tutta la, da fuori non possiamo che osservare ed augurarci che finisca. E questo deve insegnarci che le disuguaglianze che si sono create negli20in. Penso che l’Europa debba ...