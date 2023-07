Croazia | Modric accusato di falsa testimonianza | rischia fino a 5 anni di carcere

(Di domenica 2 luglio 2023) Lukaa 5di. Questo è quanto riporta l’agenzia croata Hina, secondo cui il centrocampista del Real Madrid e il difensore croato Dejan Lovren sono stati accusati dal procuratore di Osijek diin merito a dei documenti riguardanti i rispettivi trasferimenti di oltre diecifa. Testimonianze risalenti al 2017, quandoera stato ascoltato durante il processo che vedeva coinvolto Zdravko Mamic, ex presidente della Dinamo Zagabria. Costui eradi aver sottratto insieme ad altri ex dirigenti del club diversi milioni di euro derivanti dai trasferimenti dial Tottenham nel 2008 e di Lovren al Lione nel 2010. A...

Non sembra essere un periodo propizio per il talento del Real Madrid Luka. Prima la sconfitta nella finale di Nations League con laai rigori contro la Spagna, ora un'indagine giudiziaria che lo vede protagonista . I fatti risalgono al 2017 e riguardano i

Il centrocampista della nazionale croata rischierebbe addirittura il carcere, indagini in corso. Problemi per Luka Modric, il centrocampista croato e il compagno di nazionale Lovren sono coinvolti in ...Il calciatore croato verrà processato insieme all’ex compagno Dejan Lovren per fatti accaduti ai tempi della Dinamo Zagabria: ecco il motivo ...