Cristiano Ronaldo pronto a investire nell’editoria | è tra i finanziatori del gruppo portoghese Cofina

(Di domenica 2 luglio 2023) Nuova avventura all’orizzonte per, che potrebbe approdare nel mondo dell’editoria. Luís Santana, amministratore esecutivo deleditoriale, ha infatti rivelato che l’operazione di acquisto della quota di maggioranza (30%) potrà vantare tra iil “più grande calciatore di sempre, un atleta eccezionale che condivide con noi i valori di esigenza, rigore, lavoro e resilienza”. Ulteriori conferme sono arrivate da fonti vicine al giocatore, evidenziando come CR7 sia entusiasta diin questo nuovo ambito. Come riporta Il Sole 24 Ore, ilpossiede in Portogallo i quotidiani Jornal de Negócios e Record, oltre al tabloid Correio da Manhã e al canale televisivo Cmtv. ...

Cristiano Ronaldo diventa editore: nuovo investitore del gruppo portoghese Cofina Il Sole 24 ORE

