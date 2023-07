Crescono gli indigenti in Lombardia Anche tra chi ha un lavoro ce l’ha

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 2 luglio 2023) “Uno strumento come il reddito di cittadinanza, senz’altro perfettibile, non va indebolito nella sua struttura universalistica, né depotenziato finanziariamente, se non vogliamo che la lotta alla povertà rimanga uno slogan”. Parola di Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana. Perché è vero che la ripresa economica e occupazionale inc’è, ma non è per tutti. E se il rapporto Bankitalia elaborato per la regione e presentato l’altro giorno rileva un aumento del Pil di 3,8 punti percentuali, la conferma che la “locomotiva d’Italia” marcia a due velocità, accentuando il divario tra un nucleo sempre più ristretto di ricchi e una platea sempre più ampia di poveri, arriva proprio dalla Caritas ambrosiana, nel nuovo Rapporto sulla povertà nel quale rileva un quadro di “povertà che si estendono”. L’allarme nell’ultimo Rapporto della Caritas. In ...