Cremonese | è addio con Dessers | va in una big d'Europa

(Di domenica 2 luglio 2023) Avventura in Italia finita per Cyriel. L'exsi è accordato con i Rangers, manca solo la firma e gli scambi degli...

Commenta per primo Avventura in Italia finita per Cyriel Dessers . L'exsi è accordato con i Rangers , manca solo la firma e gli scambi degli ultimi documenti. Lo scrivono i media d'oltremanica....aperto un duello di mercato fra il Parma e la, che punterebbero sul classe 1988 per centrare la promozione nella massima categoria italiana. L'estate del Genoa potrebbe partire dall'...Ibanez e Spinazzola possibili partenti Marco Serra dicealla Serie A . Nei prossimi giorni ...il fischietto torinese anche a causa del celebre litigio con Mourinho in occasione di- ...

Cremonese, addio Braida, accelerata per Dessers IL GIORNO

Se n'è andato a 74 anni dopo aver lottato contro un male inesorabile. Per 30 anni ha militato in amministrazione comunale e per più di 20 nel settore volley de La Rocca 2000 ...Il Brescia lavora alla costruzione della nuova squadra in vista della riammissione in serie B. Cellino vuole ripartire da Gastaldello, ma interessamento dall'estero per Ayè. Intanto si attende un segn ...