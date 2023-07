Cracovia 2023 | tiro a volo | l' Italia vince la prova a squadre di trap femminile

(Di domenica 2 luglio 2023), 2 lug. - (Adnkronos) - Ancora show dell'Team nelle gare diai Giochi Europei di. Jessica Rossi, Giulia Grassia e Silvana Stanco conquistano la medaglia d'oro nelladi. Al Wroclaw Shooting Centre il trio azzurro ha prima dominato le qualificazioni, poi si è imposto in finale sulla Turchia con un perentorio 6-0 (14/11 13/12 11/6).

Così il presidente della Federpugilato Flavio D'Ambrosi commenta i risultati della boxe italiana ai Giochi Europei di. "Possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, che questa ...Nicole Perona si deve accontentare di una comunque storica e prestigiosa medaglia d'argento dai Giochi Europei di(prima volta assoluta della Kickboxing in una competizione a cinque cerchi). La biellese portacolori del Team Kickstar, ormai 'cuneese d'adozione', si è infatti arresa in finale al cospetto ...Si spengono in finale le speranze di Elena Micozzi di vincere la medaglia d'oro nella canoa slalom C1 ai Giochi Europei di, e contestualmente sfuma anche la grande possibilità di conquistare il pass olimpico, riservato alla vincitrice di questa competizione. Sulle rapide del Kolna Sports Centre, l'azzurra ...

Cracovia 2023, pentathlon moderno: oro e pass olimpico per Sotero e Malan Adnkronos

Cracovia, 2 lug. – (Adnkronos) – L'ultima gara è quella buona. Nella giornata conclusiva dei Giochi Europei di Cracovia arriva la prima medaglia per il kayak italiano. Stefanie Horn ha chiuso al terzo ...