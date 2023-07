Cracovia 2023 | kickboxing | doppio oro per l' Italia con Ivan Penzo e Federica Trovalusci

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023), 2 lug. - (Adnkronos) - L'ultimo giorno di gara dei Giochi Europei diriserva all'Team il trionfo del. Otto atleti in finale per l'oro, otto medaglie sicure. Inizia subito bene nel Light Contact di(-63 kg) capace di mettere in bacheca il primo oro della giornata ai danni del tedesco Anis Triqui battuto 3-0. Poi arriva il secondo metallo pregiato nella specialità Point Fighting ad opera di(-50 kg) che supera 17-6 la slovena Tyra Barada. E' argento, ma non per questo meno importante la medaglia conquistata da Damiano Tramontana (-63,5 kg) che nel Full Contact è sconfitto 0-3 dall'azero Farid Aghamoghlanov.