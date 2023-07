Cracovia 2023 | Italia team da sogno | 100 podi | 11 pass olimpici e trionfo nel medagliere

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 2 luglio 2023), 2 lug. – (Adnkronos) – Cento, undicie ilnel. L’salutae la terza edizione dei Giochi Europei con numeri da record. Il conto finale delle medaglie azzurre è eloquente: 35 ori, 26 argenti e 39 bronzi, quasi il doppio deiconquistati dalla Spagna (57), dalla Germania (63) e Francia (62). Il confronto con Baku 2015 (47) e Minsk 2019 (41) racconta della crescita dell’, rappresentata in Polonia da 164 donne e 165 uomini. Negli undici giorni di gara, con oltre 7.000 atleti impegnati in 28 discipline diverse, la squadra azzurra ha primeggiato in lungo e in largo, ...