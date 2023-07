Costumi Prénatal estate 2023 | arcobaleno di colori in materiale riciclato

(Di domenica 2 luglio 2023), insegna di PRG Retail Group, presenta una ricca collezione di. Undi, personaggi, comodità per la libertà espressiva dei più piccoli ma anche attenzione all’ambiente. Un impegno chepromuove attraverso un modello di produzione e consumo sostenibile, mirando a ridurre l’uso di risorse preziose (come materie prime, acqua ed energia). Proposte green Così diversiestivi sono realizzati utilizzando. Come i boxer kid (3-10 anni), ampi e confortevoli animati da grafiche colorful a tema Jurassik su fondo verde o sfreccianti Hot Wheels su base blu. Per gli amanti del parigamba quello “green” diè a tema Pokémon allover. Per tutti asciugatura rapida a prova di ...

L'estate è sempre più vicina epresenta i nuovi outfit mini me: divertenti e giocosi, uniscono piccoli e grandi anche nel look. Un tuffo nel colore trae completi perfetti per una passeggiata sulla spiaggia. Per ...La collezione tie and dye e tutte le proposte estive di, tra cui i look mini me e iin materiale 100% riciclato sono disponibili nei punti vendita in Italia e sul canale online.