Cosa si dice in Cina del simil-golpe in Russia

(Di domenica 2 luglio 2023) Una settimana fa, Yevgeny Prigozhin fermava la sua sfida al potere putiniano. Oggi l’oligarca proprietario della società militare privata Wagner è in Bielo; il presidente Vladimir Putin ha ammesso che il successo miliardario della società è dovuto agli incarichi fornitigli dal governo russo; un nuovo equilibrio di potere tra Wagner e Cremlino è in costruzione. Ed è pensando a questo che il mondo guarda a Mosca: rivali e alleati cercano di comprenderepotrebbe accadere, quali cambiamenti potrebbero registrarsi all’interno del Paese e quali effetti sui dossier internazionali. La, che condivide con lala spesso citata “amicizia senza limiti”, è probabilmente tra i Paesi più interessati. Pechino ha reagito in modo distaccato, creando uno spazio tra sé e ciò che accadeva in. È ...