Cosa è successo ad Alessandro Sibilio? Folle invasione a Stoccolma | gara falsata!

(Di domenica 2 luglio 2023)conclude al quarto posto il suo debutto in Diamond League anei 400 ostacoli, ma ciò che ènella capitale svedese è assolutamente assurdo. Nel finale diil napoletano stava risalendo per prendersi la seconda posizione dietro a Warholm, ma ha frenato negli ultimi metri per un’di pista che ha del clamoroso. Un gruppo di manifestanti è entrato nelle corsie centrali di pista con degli striscioni che hanno destabilizzato gli atleti, in particolare l’azzurro che si è accorto che ci fosse qualdi strano e si è praticamente fermato, anche per la paura di farsi male per questi impedimenti. Disturbi da parte dei manifestanti (spesso per motivi ambientalistici) che non sono una novità nello sport specie nel passato recente: ...